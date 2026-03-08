Varios intendentes del conurbano bonaerense afirman vivir una “crisis sin precedentes”. En Ituzaingó, el 10% de la población es asistida por el municipio. En Lomas de Zamora, se suman 40 personas por día a pedir comida. En Esteban Echeverría, el área de Desarrollo social empezó a abrir a las 5 de la madrugada por la largas filas en la calle.

En diálogo con El Destape, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, afirmó que la demanda alimentaria “creció un 35%", y que en algunos meses del año “se acelera un poco más”. “No pasó nunca”, respondió ante la consulta de si podía comparar esta situación con algún otro momento crítico como fue el 2001. “Todo sucedió de manera repentina; hay angustia, preocupación y dolor”.

En 2024 el distrito asistía por mes a mil vecinos. Ahora, el municipio roza la asistencia a 5 mil personas, es decir, se quintuplicó en tan solo dos años. “La demanda viene en aumento, el sistema sanitario está acusando recibo porque la gente se va quedando sin trabajo y pierde la cobertura médica”.

La entrega de anteojos a vecinos de la tercera edad y niños y niñas también se incrementó. “Está tomando una vigencia que antes no había tenido”, manifestó Descalzo. En esa línea, la asistencia mensual es de 18 mil familias; casi un 10% de la población total. Gran parte del sector que asiste el municipio alcanza a la “clase media”, fenómeno nuevo y de estos tiempos.

En Esteban Echeverría el panorama también es desolador. Desde la comuna informaron que están comprando “35 mil kilos de alimentos por mes y 25 mil litros de leche”. Además, señalaron que tocaron “el piso histórico de consumo de carne”. En materia sanitaria, “creció un 30% la demanda del Hospital Santamarina”.

Un dato por demás esclarecedor demuestra cuán profunda es la crisis. El área de Desarrollo Social del municipio, que tiene entre otras tareas otorgar bolsones de alimentos diarios, abría a comienzo de año a las “7 de la mañana”. En febrero, debido a las colas que se formaban en las inmediaciones de la oficina comenzaron a abrir “a las 6 de la mañana”. Desde hace 10 días “abren a las 5 de la mañana”.

Al respecto, el intendente del distrito Fernando Gray dijo a este medio que, “esta realidad nos obliga a una gestión austera y responsable". En ese sentido, contó que registraron “un aumento de la morosidad en el pago de tasas y servicios y del endeudamiento familiar en los pagos de tarjetas de crédito”.

La crisis también golpea a Lomas de Zamora y Lanús. En el primer distrito, gobernado por Federico Otermín, se “duplicó la cantidad de pedidos de alimentos” que dan a diferentes instituciones, como comedores y merenderos. Además, se suman por día alrededor de entre 30 a 40 personas nuevas a recibir programas de seguridad alimentaria. Es decir, el municipio suma entre 900 a 1200 vecinos más por mes en materia de asistencia.

Finalmente, en Lanús los números también están en baja. Según pudo averiguar este medio, en los últimos 2 meses cerraron 21 locales. Fueron cierre definitivos, no hubo cambio de firma. La comuna realiza un relevamiento mensual sobre 1380 comercios.

La asistencia desde el gobierno bonaerense

Desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, trabajan codo a codo con los municipios. Durante el 2025 invirtieron miles de millones de pesos en políticas de seguridad alimentaria.

A través del programa MATE (Módulo Alimentario Territorial) se invirtieron más de $330.000 millones. Además, distribuyeron más de 11 millones de kg de leche en polvo, y entregaron más de 75 millones de kilogramos de alimentos.

Por el SAE (Servicio Alimentario Escolar) y el programa complementario MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) se destinaron más de $775.000 millones. Ambos programas los reciben un poco más de 2.500.000 estudiantes bonaerenses.

Al respecto, Larroque dijo a este medio que “el rumbo económico de Milei tiene un impacto cada vez más fuerte en la economía de las familias. Esto se refleja también en un aumento de la demanda alimentaria”. “El gobierno nacional le quitó a los bonaerenses recursos que le corresponden por ley. Frente a ese abandono, la Provincia sigue poniendo el cuerpo y haciendo un enorme esfuerzo por decisión del gobernador Axel Kicillof”, cerró.

