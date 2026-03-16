En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Instituto de Turismo del Chaco continúa fortaleciendo su presencia territorial con una agenda que pone en valor el rol de las mujeres en el desarrollo turístico, cultural y comunitario de la provincia.

Durante su recorrida, Zacarías llegó hasta el espacio de ventas de la Asociación de Artesanas N’Texanaxanaxaqui, donde pudo conocer de cerca el trabajo de más de 30 mujeres que elaboran piezas artesanales utilizando materiales del monte como palma, chaguar y palo santo.

A través de técnicas transmitidas de generación en generación, estas artesanas mantienen vivos saberes ancestrales que forman parte de la identidad cultural del territorio y que, al mismo tiempo, se consolidan como un atractivo clave dentro de la oferta turística provincial. La producción y comercialización de estas artesanías representa además una fuente concreta de empleo e ingresos para muchas familias, fortaleciendo la economía local y el protagonismo de las mujeres en el desarrollo comunitario.

En este marco, la funcionaria también compartió un encuentro con Magdalena Alejo, reconocida referente del trabajo artesanal de la zona, quien junto a su familia continúa preservando este oficio que expresa la historia, la cultura y la memoria de las comunidades del Impenetrable.

Como parte de la agenda institucional, Zacarías participó además del 5° Pluriencuentro de Mujeres, realizado en el Hostel y Patio Cultural Mirá Pacha, un espacio que año a año se consolida como un lugar de encuentro, intercambio, reconocimiento y participación para las mujeres del territorio.

Este evento se ha transformado en una referencia cultural y social dentro de El Impenetrable chaqueño, permitiendo visibilizar el trabajo de prestadores turísticos, emprendedoras, artesanas, artistas y gestoras culturales que contribuyen al fortalecimiento de la identidad local y al desarrollo turístico de la región. Esta quinta edición del encuentro adquiere además un valor simbólico especial, ya que representa el reconocimiento del camino recorrido, el fortalecimiento de las redes construidas entre mujeres del territorio y la reafirmación de su rol protagónico en la transmisión de saberes ancestrales, la construcción de identidad cultural y el sostenimiento de la vida comunitaria.

En este contexto, desde el Instituto de Turismo se destacó la importancia de estos espacios que integran cultura, producción local y turismo, generando oportunidades de desarrollo para las comunidades y consolidando un modelo de turismo sostenible, con identidad y arraigo territorial.

Finalmente, la vicepresidente del organismo agradeció a Silvia Parada por su compromiso en la organización del encuentro, que ya forma parte de la agenda cultural y turística de El Impenetrable. Asimismo, en el marco del Mes de la Mujer, realizó la entrega de reconocimientos a Silvia Parada y a la Asociación de Artesanas N’Texanaxanaxaqui, en reconocimiento a su dedicación, su trabajo colectivo y su aporte al fortalecimiento del turismo en la provincia del Chaco.

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