El gobernador Leandro Zdero acompañó este sábado la Fiesta de la Buena Miel Edición 2026 y la 2° Expo Miel de los Humedales, realizada en la localidad de Basail, un evento que visibiliza y fortalece la producción apícola, promoviendo además el desarrollo productivo, turístico y cultural de la región.

Asimismo, el mandatario remarcó que eventos como la Fiesta de la Buena Miel permiten poner en valor el potencial productivo del sector apícola y de otras actividades regionales, promoviendo la integración y el crecimiento económico. “El trabajo, el esfuerzo y la previsibilidad son fundamentales para generar progreso. Tenemos una gran oportunidad para proyectar nuestra producción hacia nuevos mercados y generar más empleo para los chaqueños”, sostuvo.

Por último, reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar al sector productivo y potenciar las oportunidades de exportación. “Vamos a trabajar para demostrar que el Chaco puede salir adelante, acompañando a nuestros apicultores y a toda la gente de trabajo para construir un Chaco productivo”, concluyó.

La apicultura, una actividad estratégica

Por su parte, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, destacó el crecimiento de la Expo Miel de los Humedales y el trabajo realizado junto a los productores locales.

“Esta segunda exposición es el resultado de un proceso de capacitaciones y talleres que se llevaron adelante en la localidad, en el marco de una estrategia para fortalecer el desarrollo productivo sostenible en la provincia”, señaló.

El funcionario remarcó además el valor de la miel chaqueña y su potencial para expandirse en nuevos mercados. “La producción apícola ocupa un lugar muy importante en el Chaco. Es un producto de calidad, con características orgánicas, que tiene grandes posibilidades de crecimiento y de posicionamiento en el mercado internacional”, afirmó.

Desarrollo local y oportunidades para emprendedores

En tanto, el intendente de Basail, Hernán Paniagua, celebró la realización de la fiesta y el trabajo conjunto con organismos provinciales para impulsar el desarrollo local. “Estamos muy contentos por todo el proceso que se desarrolló durante estos días con capacitaciones, talleres y actividades que fortalecen a nuestros productores”, expresó.

Además, destacó que la iniciativa permitió mostrar el potencial turístico de la localidad y generar nuevas oportunidades económicas. “La miel no es solo una materia prima, también es una oportunidad para desarrollar nuevos emprendimientos a partir de sus derivados y seguir fortaleciendo la economía local”. La celebración contó con una amplia propuesta para toda la comunidad, con espectáculos artísticos, bandas en vivo, DJ, puestos de emprendedores locales, degustaciones de miel, foodtrucks y stands institucionales. El cierre del festival estuvo a cargo del artista Piko Frank, uno de los invitados destacados de la jornada.

Durante la fiesta también se llevó adelante la elección de la Reina de la Fiesta Provincial de la Buena Miel, quien representará al evento y actuará como embajadora de la apicultura y de los productos regionales, promoviendo la sostenibilidad y la identidad cultural de la zona.

Acompañaron al mandatario provincial, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; el intendente de Fontana, Fernando Cuadra; el intendente de Cote Lai Anselmo Bordón; demás autoridades provinciales y vecinos de la zona.

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