En el marco del IX Congreso Internacional “Mujeres con Propósito”, el gobernador Leandro Zdero formalizó la entrega de la escritura de propiedad a la Fundación Iglesia de Jesucristo, ubicada en la ciudad de Resistencia.

Durante la actividad, Zdero destacó la importancia de regularizar la propiedad para brindar seguridad jurídica a instituciones que realizan un constante trabajo social y educativo. “Aquí no solo hay un templo, aquí también se educa, se contienen familias y se transmiten valores. Para nosotros, es muy importante acompañarlos con esta entrega porque es como cada uno que necesitamos tener un DNI, pasó mucho tiempo, y hoy ustedes tienen su propia identificación en sus manos”, señaló.

El mandatario resaltó además el valor del congreso internacional, que reúne a mujeres de distintos puntos del país para fomentar liderazgo, fe y compromiso comunitario. La Fundación Iglesia de Jesucristo, presidida por Juan Ferrando, es una entidad religiosa sin fines de lucro que promueve la predicación del evangelio, la educación, la asistencia social y la transmisión de valores cristianos.









Esta entrega de la escritura, refuerza por parte del gobierno provincial, su apoyo a instituciones que contribuyen al desarrollo educativo y social de la provincia del Chaco. Acompañaron al Gobernador, el ministro de Gobierno Julio Ferro; la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; la coordinadora de Emprendedurismo Sonia Pereira, miembros de la congregación y demás autoridades.

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