El Presidente emprende un nuevo viaje al exterior, que incluirá reuniones en Budapest con el primer ministro Viktor Orbán.

Será el cara a cara en Budapest de carácter oficial entre ambos dirigentes desde que Milei llegó a la Casa Rosada en 2023. Hasta ahora, sus contactos se habían dado en ámbitos informales y foros internacionales.

Ambos habían participado del llamado Consejo de Paz, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Orbán fue uno de los mandatarios extranjeros que asistió a la asunción presidencial en diciembre de 2023.

Durante la estadía de un día, el mandatario también será recibido por el presidente húngaro, Tamás Sulyok. Milei será el orador principal en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora, uno de los encuentros más importantes del pensamiento conservador a nivel global.

En esta edición en Hungría, también estarán presentes figuras internacionales como el ex primer ministro checo Andrej Babiš y legisladores estadounidenses como Russ Fulcher. Aunque Trump suele participar en las ediciones realizadas en Estados Unidos, no figura en la lista de asistentes para este encuentro.

El viaje forma parte de una agenda internacional intensa que en una semana pasó por Estados Unidos, Chile y España, sumando así su cuarta escala en ese lapso. Antes de partir al extranjero, el mandatario participará del Foro Económico del NOA en Tucumán y mantendrá un encuentro con seguidores en las inmediaciones del hotel en el que se realizará el evento.

Su agenda exterior se desarrolla en paralelo con tensiones dentro del oficialismo tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incluyó a su esposa en la comitiva oficial durante un viaje a Nueva York. También se sumó un viaje a Punta del Este en un avión privado junto a su familia.

Fuente y fotos: BAE Negocios