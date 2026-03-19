Sáenz Peña celebra los 80 años de la Pasarela con acto, música en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores.

El próximo viernes 20 de marzo, a partir de las 20.30 horas, se llevará a cabo la celebración en Avenida 1 y calle 10, debajo de la pasarela, donde se desarrollará un acto conmemorativo acompañado de reconocimientos vinculados a la historia de este importante espacio de la ciudad.

Luego del acto, los vecinos podrán disfrutar de una variada propuesta cultural y recreativa. Habrá música en vivo con la presentación de Los Sacheritos, Germán Espíndola, Mariana Suárez y Cassette, quienes animarán la noche con distintos estilos musicales.

Además, el evento contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos, generando un espacio de encuentro para las familias y una oportunidad para acompañar el trabajo de los productores locales.

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