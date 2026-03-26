El gobernador Leandro Zdero acompañó la inauguración de la fábrica de alfajores Mood en el Parque Industrial de Puerto Tirol, un proyecto que apunta al desarrollo productivo local, la generación de valor agregado y la proyección hacia mercados regionales, nacionales e internacionales.







La nueva planta representa una inversión orientada a fortalecer la industria alimenticia en la provincia, promoviendo la producción local y la creación de empleo.









Durante el acto, el gobernador Zdero, acompañado del ministro de la Producción, Oscar Dudik; el intendente local, Humberto De Pompert; el ministro de Gobierno, Julio Ferro; el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam y el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, destacó la importancia de acompañar al sector privado: “Felicitamos a la familia Kastón por animarse a invertir, por apostar a industrializar en el Chaco y por generar nuevas oportunidades. Cada empresa que abre sus puertas dinamiza la economía, genera trabajo y marca el camino para que otros también se animen”.





Además, remarcó el rol del Estado como facilitador: “Estamos trabajando para brindar herramientas concretas que acompañen a quienes producen, porque estamos convencidos de que el crecimiento viene de la mano del desarrollo productivo”.

Kastón: “Apostamos a quedarnos en el Chaco y a contribuir con la recuperación del perfil industrial de la provincia”

Por su parte, el propietario de la empresa, Aldo Kastón expresó su emoción por la concreción del proyecto: “Es un momento muy importante para nosotros. Venimos de una etapa difícil y este emprendimiento representa una nueva oportunidad para crecer y generar trabajo. Apostamos a quedarnos en el Chaco, a desarrollarnos acá y a contribuir con la recuperación del perfil industrial de la provincia”.

En ese sentido, destacó el acompañamiento recibido: “Agradecemos a todos los que hicieron posible esta inauguración. Ahora el desafío es que el producto llegue a la gente y tenga buena aceptación. Confiamos mucho en la calidad de lo que estamos ofreciendo”.

Producción y crecimiento

La planta cuenta con tecnología que permite producir hasta 350.000 alfajores mensuales. En una primera etapa, la empresa prevé alcanzar una producción de 100.000 unidades en un plazo de 90 días, destinadas al mercado regional. A medida que se incremente el volumen, avanzará hacia la expansión nacional y, posteriormente, a la exportación. El establecimiento se desarrolla en un predio de 1.200 metros cuadrados, con una ocupación inicial de 800, y funciona bajo un esquema de comodato con el Ministerio de Producción. El proceso productivo combina insumos locales, como el dulce de leche, con materias primas provenientes de otras provincias. Además, el packaging se elabora en Krampack, empresa del mismo grupo, lo que permite integrar parte clave de la cadena de valor. En su etapa inicial, la distribución se concentrará en Chaco, Corrientes y Formosa, con proyección de expansión hacia Santa Fe y Buenos Aires. A futuro, la firma prevé avanzar en la apertura de mercados internacionales, especialmente en Brasil y Paraguay.

Mood se posiciona como un producto premium, con fuerte identidad de marca y estándares de inocuidad alimentaria. La empresa proyecta avanzar en certificaciones de calidad a medida que consolide su crecimiento. Con esta inauguración, el Chaco suma una nueva industria que apuesta a la producción local, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo económico provincial.

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