En la madrugada de hoy, un empleado de la empresa estatal Sameep fue hallado sin vida en su vivienda del Barrio Parque Norte. Agobiado por las deudas, el hombre habría tomado la extrema determinación de quitarse la vida; según comentaron sus familiares a la Policía.

El Fiscal dispuso se hagan presentes personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, Médico policial en turno y División Bomberos con móvil tanatológico. Horas después se entregó el cadáver para fines póstumos, previa acreditación de vínculo. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Luis Collado; en la causa por "Supuesto Suicidio". Sus restos son velados en Sala Sáenz Peña, Avenida 2 esquina 7 del centro, y serán sepultados mañana a las 09.00 horas en el Cementerio Municipal "San Juan XXIII".

LÍNEAS DE ASISTENCIA Y AYUDA

Si usted o alguien que conoce está pasando por una crisis, busque ayuda profesional inmediatamente.

¿Dónde pedir ayuda?

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 135 (gratuita) o 011-5275-1135.Emergencias: 911.

Líneas de Ayuda: Se recomienda el uso de la Línea 102 para infancias y juventudes.

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