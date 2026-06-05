En la noche de este jueves, efectivos de Gendarmería Nacional incautaron un ómnibus que realizaba un tour de compras y allí detectaron mercadería de contrabando. Los ocupantes del colectivo se manifestaron frente al predio del Escuadrón I de Gendarmería Sáenz Peña, quemando gomas y reclamando les sea devuelto el cargamento. Intervinieron efectivos de Comisaría 6º y de la División Bomberos.

Al llegar al lugar, los policías fueron recibidos por el Comandante Principal Sergio Navarrete, Jefe del Escuadrón, quien explicó que personal de esa fuerza federal estaba realizando un procedimiento consistente en el secuestro de un colectivo con mercadería de contrabando. En esas circunstancias, un grupo de personas manifestó su descontento y comenzaron a ocasionar disturbios, incendiando cubiertas de caucho.

Se contó con la colaboración de móviles policiales de Comisarías 2º, 5º, 6º y móviles de Jefes policiales de Zona Interior Sáenz Peña. Minutos después los manifestantes se dispersaron hacia distintas direcciones, dejando el lugar despejado. Intervino en el lugar una dotación de la División Bomberos, quienes procedieron a sofocar el fuego de las cubiertas.

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