Continúa la investigación judicial para esclarecer operatorias que derivaron en una importante pérdida económica para el Municipio.

Según el documento fechado el 19 de marzo de 2026 al que NORTE tuvo acceso, la convocatoria alcanza a Alejandra María Quintana, quien se desempeña en la Secretaría de Economía de la Municipalidad local.

La citación se realiza en función de lo establecido en los artículos 224 y 225 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que la mujer brinde testimonio en legal forma ante la autoridad judicial. De acuerdo a lo dispuesto, la audiencia fue fijada para el día 27 de marzo de 2026 a las 8.30 horas. En el documento también se advierte que, en caso de incomparecencia, podría ordenarse su inmediata conducción conforme al artículo 230 del mismo cuerpo legal. La notificación lleva la firma electrónica del fiscal Marcelo Fabián Soto, integrante del equipo fiscal interviniente en la causa.

Fuente y fotos: Norte