El Municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la formación y el desarrollo económico de la comunidad, a través de cursos de capacitación de rápida salida laboral que se dictan en el CIC Colón, ubicado en calle 42 esquina 29.

























En este sentido, desde el Municipio destacaron la importancia de acercar el Estado a la comunidad, garantizando el acceso a capacitaciones gratuitas para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de realizar una carrera universitaria o que no cuentan con los recursos para afrontar estudios privados. Asimismo, se remarcó que estas iniciativas buscan fortalecer la economía local, fomentando el trabajo genuino y el desarrollo personal a través del aprendizaje.

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