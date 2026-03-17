El Municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la formación y el desarrollo económico de la comunidad, a través de cursos de capacitación de rápida salida laboral que se dictan en el CIC Colón, ubicado en calle 42 esquina 29.
Estas propuestas tienen como objetivo brindar herramientas concretas a los vecinos del barrio y zonas aledañas, promoviendo el aprendizaje de oficios que les permitan generar ingresos de manera independiente y mejorar su calidad de vida.
En este sentido, desde el Municipio destacaron la importancia de acercar el Estado a la comunidad, garantizando el acceso a capacitaciones gratuitas para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de realizar una carrera universitaria o que no cuentan con los recursos para afrontar estudios privados. Asimismo, se remarcó que estas iniciativas buscan fortalecer la economía local, fomentando el trabajo genuino y el desarrollo personal a través del aprendizaje.
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