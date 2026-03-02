En el día de su 114° aniversario, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña dio inicio a la jornada con el tradicional acto de izamiento de Banderas en la plaza San Martín y en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 95, en el acceso a la ciudad. Posteriormente, se celebró una misa de acción de gracias alusiva a la fecha.

En la plaza San Martín se realizó el izamiento de la Bandera Nacional Argentina y de las banderas de las colectividades. En ese marco, la vecina Delia Magdalena Romero de Differding, nacida en la ciudad, compartió unas palabras cargadas de emoción, destacando que hoy sus nietos crecen en la misma tierra que le permitió formar su familia y desarrollar su proyecto de vida.

Durante el acto, el ballet de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana presentó un número artístico que puso en valor la identidad saenzpeñense. Posteriormente, el intendente y los funcionarios realizaron el izamiento de la Bandera de Sáenz Peña en el mástil ubicado en la rotonda de las rutas 16 y 95.

La primera parte de la jornada concluyó con la misa de acción de gracias, oficiada por el padre Sergio Nosa en la catedral San Roque. Las actividades oficiales continuaron por la tarde con el acto central en calle 12 esquina 7, en el centro de la ciudad, y culminaron con el tradicional desfile de las Fuerzas.

Periodismo365