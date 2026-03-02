El Vacunatorio de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) impulsa la verificación y actualización de los esquemas obligatorios en el marco de la Campaña de Vacunación de Ingreso Escolar 2026, con el objetivo de garantizar la protección de niños y niñas antes del inicio del ciclo lectivo.

En este contexto, el rector de la institución, Germán Oestmann, visitó el Vacunatorio y destacó el compromiso de la Universidad con la salud pública y el bienestar de la comunidad. Durante su recorrida, valoró el trabajo del equipo de profesionales que desarrolla tareas de vacunación, asesoramiento y concientización.

Desde el Vacunatorio UNCAUS se convoca a las familias a acercarse con el carnet de vacunación para controlar las dosis correspondientes y aplicar los refuerzos necesarios. Para mayor información sobre días y horarios de atención, los interesados pueden comunicarse con el Vacunatorio o dirigirse a sus instalaciones.

Periodismo365