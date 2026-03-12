La Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026 de sus talleres culturales y recreativos.
La propuesta, impulsada por el Área de Cultura, busca brindar a la comunidad académica y general espacios de formación en disciplinas artísticas y musicales.
Cabe destacar que, para los estudiantes de grado y de la Escuela Secundaria de la UNCAUS, los talleres son totalmente gratuitos, reafirmando el compromiso de la institución con el bienestar y la formación integral de sus alumnos.
Grilla de actividades y horarios:
Todas las clases se dictarán en el Estadio Arena UNCAUS:
• Fotografía Técnica y Composición: Lunes 18.30 horas
• Danzas Folklóricas Tradicionales (DFT): Martes 10.00 horas (Principiantes) y Jueves 18.00 horas (Intermedio).
• Realización y Edición Audiovisual para Redes: Martes 18.30 horas.
• Área de Música (Miércoles): Teclado (17.00 horas), Ukelele (18.00 horas),
Guitarra (18.00 horas) y Acordeón (19.00 horas).
Cómo inscribirse:
Los interesados deben iniciar el trámite de manera online y luego validarlo presencialmente en las oficinas del Área de Cultura, ubicadas en el Estadio Arena, de lunes a viernes en los horarios de 08.00 a 12.00 y de 14.00 a 21.00 horas.
Requisitos obligatorios:
• Alumnos UNCAUS: Constancia de Alumno Regular y fotocopia de DNI.
• Público General: Fotocopia de DNI.
Link de inscripción:https://sites.google.com/uncaus.edu.ar/talleresculturauncaus
