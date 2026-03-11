El Ministerio de Educación del Chaco informó que este jueves 12 de marzo se acreditará la cuota 2026 correspondiente al Programa Insumos Escolares para todas las instituciones educativas de gestión estatal y comunitaria bilingüe intercultural de la provincia.
Los fondos estarán disponibles a través de la Tarjeta Tuya Recargable asignada a los directores y directoras de cada institución educativa, lo que permitirá disponer de los recursos de manera ágil para la adquisición de los materiales necesarios para el funcionamiento escolar.
Desde la cartera educativa señalaron que este programa tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional y garantizar que las escuelas cuenten con los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas en el aula.
A través de esta herramienta, cada institución puede adquirir materiales didácticos, elementos de librería y otros recursos indispensables para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
Con esta medida, el Gobierno provincial busca acompañar a las instituciones educativas en el inicio del ciclo lectivo, asegurando que dispongan de los recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades escolares.
Periodismo365