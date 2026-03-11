El Ministerio de Educación del Chaco informó que este jueves 12 de marzo se acreditará la cuota 2026 correspondiente al Programa Insumos Escolares para todas las instituciones educativas de gestión estatal y comunitaria bilingüe intercultural de la provincia.

Desde la cartera educativa señalaron que este programa tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional y garantizar que las escuelas cuenten con los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas en el aula.

A través de esta herramienta, cada institución puede adquirir materiales didácticos, elementos de librería y otros recursos indispensables para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca acompañar a las instituciones educativas en el inicio del ciclo lectivo, asegurando que dispongan de los recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades escolares.

