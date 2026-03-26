La Universidad Nacional del Chaco Austral presenta una nueva propuesta académica de alto nivel: la Diplomatura en Comunicación Política, una formación integral orientada a quienes buscan comprender y dominar las dinámicas actuales de la comunicación en el ámbito político y digital.

La diplomatura estará dirigida por la Mg. Georgina Paolino y contará con un destacado cuerpo docente integrado por reconocidos especialistas en comunicación política, entre ellos Jaime Durán Barba, Mario Riorda, Virginia García Beaudoux, Pablo Touzon, Shila Vilker, Mauro Becerra, Carlos Fara, Pablo Pérez Paladino, Malena Dip, Diego Abatecola, Octavio Diosque, Federico Morales, Carolina Muñoz, Nicolás Canedo, Juan Ignacio Belbis, Isidro Braillard, Santiago Nieto, Mauro Martelossi, Irina Bondarenko y la propia Georgina Paolino, entre otros.

El programa abordará contenidos clave para el escenario contemporáneo, tales como el uso de inteligencia artificial y herramientas de escucha social, el impacto de las plataformas emergentes y el streaming en la política, la construcción de marca y narrativa política, la gestión de medios y agenda pública, así como el diseño de campañas basadas en datos y evidencia. Asimismo, se trabajará sobre la producción de contenido político para redes sociales, la publicidad digital y el análisis de la opinión pública en contextos electorales cada vez más dinámicos y cambiantes.

Con esta propuesta, la UNCAUS reafirma su compromiso con la formación académica de calidad y la actualización profesional en áreas estratégicas, brindando herramientas concretas para enfrentar los desafíos de la comunicación política en el siglo XXI. Las personas interesadas podrán obtener más información e inscribirse a través del sitio web oficial: https://cursos.uncaus.edu.ar o comunicarse al 11 3989 3283 (lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas) o al correo modernizacion@uncaus.edu.ar.

Periodismo365























