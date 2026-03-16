La empresa Sameep continúa ejecutando trabajos en la zona norte de la localidad de Napenay con el objetivo de ampliar el servicio de agua potable y avanzar hacia una solución definitiva a una demanda histórica de los vecinos.

Las intervenciones se realizan de manera coordinada entre trabajadores de la empresa estatal y personal municipal, quienes ejecutan distintas tareas técnicas necesarias para que el sistema pueda ponerse en funcionamiento y comenzar a brindar el servicio a la comunidad.

La llegada del agua potable representa un hecho histórico para Napenay, que luego de 104 años de vida institucional podrá contar con este servicio esencial. Este avance permitirá mejorar las condiciones sanitarias, fortalecer el bienestar de los vecinos y elevar la calidad de vida de las familias.

En este marco, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y el compromiso de la actual gestión para concretar obras largamente esperadas en el interior de la provincia.

“Esta es una obra que la gente esperó durante mucho tiempo y para nosotros ejecutarla significa darle a los chaqueños lo que se merecen: acceso al agua potable. El agua es progreso, crecimiento y un elemento fundamental para el desarrollo de las economías regionales”, expresó Diez.

Además, remarcó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos. “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. De eso se trata la gestión actual de gobierno: trabajar para que los chaqueños tengan agua potable en el menor tiempo posible”, afirmó.

Por su parte, Nancy Agudo, directora de la Escuela EGB N° 217 “Genaro Berón de Astrada” de Napenay, expresó su emoción ante la llegada del servicio al establecimiento. “La verdad que fue una grata noticia cuando Sameep vino a decirnos que el agua potable iba a llegar a nuestra escuela. Será una fecha muy importante: el gran día que vamos a tener agua”, señaló.

Asimismo, agradeció al Gobierno provincial y destacó el impacto positivo que tendrá en la comunidad educativa. “Estoy muy agradecida con el Gobierno actual. No puedo expresar las emociones que tengo. Para los niños será una inmensa alegría y esto va a cambiar muchas cosas en nuestra escuela. Para nosotros el agua es como oro”, sostuvo.

Un hecho histórico para la localidad

El intendente de Napenay, Javier Ayala, también destacó la importancia de la obra para la comunidad. “Estamos felices por la ejecución de esta infraestructura fundamental que permitirá mejorar el acceso al agua potable. Esta obra marca un antes y un después en la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

Además, remarcó que “se trata de una inversión en infraestructura clave que permitirá optimizar la distribución del agua y dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad”.

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