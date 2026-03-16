El Gobierno del Chaco, a través de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), avanza con trabajos de mantenimiento y mejora en la Ruta Provincial N°1, en el tramo que conecta las localidades de La Leonesa y General Vedia, con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad vial a quienes circulan diariamente por este corredor.

Desde el organismo provincial, su administrador Omar Canela explicó que estas obras “forman parte del plan permanente de mantenimiento de rutas provinciales, que busca garantizar caminos en mejores condiciones para vecinos, productores y transportistas que utilizan esta vía para el traslado de personas, bienes y servicios”.

Además, remarcó que la Ruta Provincial N°1 constituye una vía estratégica para la conectividad del área metropolitana y de las localidades del este chaqueño, por lo que su mantenimiento resulta fundamental para fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la seguridad vial. En ese sentido, se solicita a los conductores circular con precaución en la zona intervenida, respetar la señalización y las indicaciones del personal.

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