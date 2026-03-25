El Gobierno del Chaco informa el cronograma de acreditación de haberes correspondientes al mes de marzo de 2026, que se realizará el martes 31 de marzo para pasivos y el miércoles 1 de abril, para los activos.

Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el miércoles 1 de abril, también con disponibilidad en cajeros automáticos desde las 21.00 horas. De esta manera, se garantiza el cumplimiento del cronograma salarial en tiempo y forma para todos los trabajadores y los jubilados de la administración pública provincial.

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