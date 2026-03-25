"Garantizamos transparencia en todo el proceso, por eso invitamos a la comunidad a participar de la exhibición previa y a conocer los bienes disponibles”, señaló Meiriño, la secretaria general de Gobierno.

LA SUBASTA SERÁ EL PRÓXIMO LUNES 30

El acto de subasta pública se realizará el lunes 30 de marzo, a partir de las 08.00 horas, con el inicio del proceso de acreditación para los participantes. La actividad tendrá lugar en el C.E.F. Nº1 Miguel Ángel Campos.

“Invitamos a todos los interesados a acercarse, cumplir con los requisitos de acreditación y ser parte de este proceso abierto. De esta manera, avanzamos con mecanismos que promueven la transparencia, la participación ciudadana y la optimización de los bienes públicos.”, concluyó la secretaria general.

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