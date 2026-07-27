Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una camioneta Toyota Hilux, color blanca, doble cabina, que circulaba remolcando un trailer cerrado, metálico, 2 ejes, color rojo, con 5 equinos, y ambos se hallaban con las ruedas hacia arriba sobre la banquina y afortunadamente todos sus ocupantes estaban ilesos. En el lugar también intervino Personal del Destacamento Rural El Gualtieri y Comisaría de Machagai.

Cabe remarcar que efectivos de Policía Rural hablaron con un productor ganadero de 53 años de edad, domiciliado en Presidencia de la Plaza, quien explicó que al estar dirigiéndose hacia su pueblo acompañado por su pareja de 50 años trasladando un trailer con 5 animales equinos, se le dañó uno de los ejes del mismo, provocando que pierda el control de su camioneta y el posterior vuelco.









Milagrosamente no resultó lesionado el conductor ni su acompañante, cómo así tampoco los animales que eran trasladados, solo daños materiales. El conductor no solicitó ambulancia ni tampoco presencia policial, ya que serían auxiliados por familiares para el traslado de sus equinos.

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