En la tarde de este lunes se produjo el vuelco de una camioneta con peregrinos que por Ruta Provincial Nº 9 regresaban de la Cabalgata de la Fe, remolcando un trailer con 5 equinos. Tanto el vehículo como el trailer quedaron con las ruedas hacia arriba. Milagrosamente no hubo que lamentar heridos entre los ocupantes del rodado como tampoco entre los caballos, que más tarde fueron cargados en un camión.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que esta tarde a las 15.25 horas, efectivos de Comisaría de Las Garcitas fueron alertados de un accidente de tránsito sobre Ruta Provincial N° 9 - Lote 19 - 21 - Colonia El Gualtieri, a 16 kilómetros de Machagai.
Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una camioneta Toyota Hilux, color blanca, doble cabina, que circulaba remolcando un trailer cerrado, metálico, 2 ejes, color rojo, con 5 equinos, y ambos se hallaban con las ruedas hacia arriba sobre la banquina y afortunadamente todos sus ocupantes estaban ilesos. En el lugar también intervino Personal del Destacamento Rural El Gualtieri y Comisaría de Machagai.
Cabe remarcar que efectivos de Policía Rural hablaron con un productor ganadero de 53 años de edad, domiciliado en Presidencia de la Plaza, quien explicó que al estar dirigiéndose hacia su pueblo acompañado por su pareja de 50 años trasladando un trailer con 5 animales equinos, se le dañó uno de los ejes del mismo, provocando que pierda el control de su camioneta y el posterior vuelco.
Milagrosamente no resultó lesionado el conductor ni su acompañante, cómo así tampoco los animales que eran trasladados, solo daños materiales. El conductor no solicitó ambulancia ni tampoco presencia policial, ya que serían auxiliados por familiares para el traslado de sus equinos.
Periodismo365