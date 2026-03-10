El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que la guerra contra Irán podría terminar pronto, lo que causó un inmediato efecto positivo en las bolsas y una bajada de los precios del petróleo.

Trump afirmó que el plan bélico de EE.UU. va "muy por delante de lo previsto", tras haber neutralizado las capacidades militares de Irán. "No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo sus fábricas de drones. Si nos fijamos, no les queda nada. No queda nada en términos militares".

Cuando le preguntaron si cree que la guerra podría concluir pronto, Trump expresó su intención de que sea así. "Vamos muy adelantados. No lo sé, depende. El cierre está en mi mente, en la de nadie más", respondió tras ser preguntado sobre el progreso de la guerra. Días atrás, la Casa Blanca estimó que la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, podría durar más de un mes.

Respiro en las bolsas y el petróleo

La guerra de Irán ha afectado al transporte de petróleo en el estratégico estrecho de Ormuz, disparando los precios del crudo. Las declaraciones del presidente estadounidense fueron acogidas con optimismo en los mercados.

Los índices de Wall Street cerraron en verde tras experimentar repuntes en sus minutos finales, en lo que analistas atribuyen a las palabras de Trump sobre el pronto final del conflicto en Irán. Los precios del petróleo WTI y Brent, que a primera hora del lunes llegaron a superar los US$100 por barril, se moderaron a lo largo de la jornada hasta quedar en el rango de los US$90.

Al mismo tiempo este lunes se supo que Trump mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin, la primera de este año, y algunos medios informaron que el presidente estadounidense se está planteando relajar las sanciones petroleras a Rusia para aliviar las subidas de los precios de los combustibles.

En las últimas horas Putin felicitó a Mojtaba Jamenei por ser el nuevo líder supremo de Irán y reafirmó el apoyo de Moscú a Teherán, según un mensaje publicado en el sitio web del Kremlin. Sobre los misiles iraníes, Trump aseguró este lunes que "han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país". "Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", amenazó.

Acerca del estrecho de Ormuz, indicó que EE.UU. está "considerando tomar el control" y podría hacer "mucho". Aproximadamente un 20% del transporte global de petróleo pasa por este estrecho, cuyo tránsito se ha visto parcialmente bloqueado por la guerra, provocando una fuerte subida de los precios del crudo en los pasados días.

Trump también fue preguntado sobre si tiene en mente un nuevo líder iraní preferido: "No quiero decir nada al respecto, pero sí, lo tengo", respondió. Acerca del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, afirmó no tener "ningún mensaje para él; ninguno, en absoluto".

"Una pequeña excursión"

Tras la entrevista, el presidente de EE.UU. pronunció un discurso en Florida frente a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en el que matizó algunos de sus comentarios sobre el conflicto en Irán.

"Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no lo suficiente. Seguimos adelante, más decididos que nunca a lograr la victoria definitiva que pondrá fin a este peligro constante de una vez por todas", sentenció. Calificó la operación militar en Irán como "una pequeña excursión" para "deshacernos de alguna gente malvada". "Creo que verán que será una excursión corta", proclamó.

En cualquier caso, el mandatario dijo que quería asegurarse de que Irán no pudiera desarrollar armamento para atacar a Estados Unidos, Israel ni a ningún aliado estadounidense "durante mucho tiempo".

Según destaca el corresponsal para Norteamérica de la BBC, Anthony Zurcher, "esa es una tarea más compleja que, en última instancia, podría requerir el cambio de régimen que Trump no ha logrado hasta ahora".

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la duración de la "excursión" militar estadounidense en Irán, Trump afirmó que esta terminará "pronto", pero no esta semana. "Creo que pronto. Todo lo que [Irán] tiene se ha ido, incluido su liderazgo", afirmó.

