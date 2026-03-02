El presidente adelantó los temas que se tratarán durante los próximos meses en el Congreso.

Los anuncios de Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias Desde el Congreso, Javier Milei adelantó cómo serán los próximos meses en durante las sesiones ordinarias:

“Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y acuerdos comerciales. Ratificaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea”.

“Reformaremos el Código Anual de Enero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos. Y esta relevancia proviene del aprovechamiento de nuestros recursos”, indicó el mandatario.

Milei sostuvo que el país debe aprovechar todos sus recursos productivos. Desde los minerales críticos como el cobre y el litio hasta la pesca, los hidrocarburos, la agricultura, las economías regionales y el sector agropecuario.

“Vamos a impulsar un nuevo código procesal Civil y Comercial. Vamos a enviar una batería de proyectos para que puedan innovar”, señaló. También, advirtió que seguirán “fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas, no podemos ser un país indefenso”.

El cruce de Javier Milei con la oposición durante la apertura de las sesiones ordinarias

Durante su discurso de apertura, Milei apuntó en reiteradas ocasiones contra la oposición que gritó durante el acto: “Ustedes podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. No pueden aplaudir porque se le escapan las manos a los bolsillos ajenos”, chicaneó el mandatario.

Después, arremetió contra el peronismo: “La justicia social es un robo, manga de delincuentes. Tienen a su líder presa por chorra”, expresó en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner. Además, los acusó de “gastar el PBI para intentar ganar una elección”.

“Ustedes, que usaron los planes sociales para robarle a la gente con intermediación y los condenaban a la pobreza, los convertían en esclavos, de qué hablan si además no saben ni siquiera sumar”, disparó Milei. Y sumó: “Escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que no les tocaran los robos, manga de delincuentes”.

Fuente y fotos: Radio Mitre



