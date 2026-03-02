La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó el viernes pasado a la jueza federal N° 1, Zunilda Niremperger, la citación a indagatoria de los exoficiales del Ejército Aldo Héctor Martínez Segon y Luis Alberto Patetta, y de los expolicías del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente y Gabino Manader. El requerimiento es por las privaciones ilegítimas de la libertad, desaparición forzada y tormentos contra Raúl María Caire, Hegilberto Ricardo Nadalich y Raúl Antonio Méndez.

También se realizaron reconocimientos fotográficos y se incorporaron actuaciones judiciales, notas periodísticas de la época, legajos de la CONADEP e investigaciones históricas recientes. El 5 de diciembre del año pasado, la Fiscalía presentó el requerimiento de instrucción en el que reconstruyó que las víctimas estuvieron alojadas clandestinamente en la Brigada de Investigaciones y en la Jefatura de Policía de Resistencia, según cada caso. Allí mismo se dio por acreditado que Luisa Rodríguez de Caire y sus hijos —de dos años y diez meses— permanecieron secuestrados en la Brigada de Investigaciones.

Los hechos reconstruidos

Raúl María Caire fue secuestrado junto a su familia el 2 de noviembre de 1976, en su domicilio de Resistencia, por un grupo de tareas integrado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. Luego fue alojado en el centro clandestino que funcionaba en el primer piso de la Jefatura de Policía.

A fines de noviembre fue trasladado a los centros clandestinos conocidos como “La Casita” de la Base Aérea y la vivienda del director de la Unidad Penal N° 1, ambos en Paraná, Entre Ríos. Fue visto con vida por última vez al mediodía del 12 de diciembre de 1976, mientras permanecía detenido-desaparecido y era trasladado por un guardia dentro de la Alcaidía Policial de Resistencia. En todos los lugares donde estuvo cautivo fue observado con signos evidentes de haber sufrido torturas.

Su esposa, Luisa Rodríguez, y sus dos hijos —de dos años y un bebé de diez meses— permanecieron secuestrados durante un mes y 23 días en la Brigada de Investigaciones. Fueron alojados en una habitación en condiciones infrahumanas, sin alimentación adecuada, higiene ni vestimenta.

Luisa fue sometida a torturas y los niños sufrieron graves consecuencias en su salud por las condiciones de detención. Durante ese tiempo permanecieron desaparecidos, ya que sus familiares no lograban ubicarlos. Recién fueron “legalizados” cuando los trasladaron a la Alcaidía. Finalmente, el 15 de enero de 1977, la abuela materna pudo retirar a los menores.

Raúl Antonio Méndez fue detenido el 6 de noviembre de 1976 en la ciudad de Corrientes y trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Estuvo alojado en la planta baja, en una habitación ubicada sobre el sótano, donde fue sistemáticamente torturado por un grupo de efectivos.

Fue visto con vida por última vez el 9 de noviembre de 1976, en muy malas condiciones físicas como consecuencia de las torturas padecidas. Hegilberto Ricardo Nadalich fue detenido el 7 de noviembre de 1976 en las inmediaciones de la capilla San Pablo, en la ciudad de Corrientes, donde se había desplegado un amplio operativo policial y militar. Fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia, donde permaneció en el sótano y fue sometido a sesiones de tortura por parte de agentes policiales. Allí fue visto con vida por última vez.

Quiénes eran las víctimas

Raúl María Caire nació en Colonia Izquierdo, en la provincia de Entre Ríos. Cursó la escuela primaria y secundaria en el Seminario de Paraná. Trabajó en el campo junto a su familia y luego se radicó en Concordia, donde estudió Filosofía en el Instituto del Profesorado.

Fue trabajador bancario, dirigió la Asociación Bancaria y militó en la Juventud Peronista de Concordia. En 1975 sufrió amenazas de la Triple A y debió abandonar la ciudad. Raúl Antonio Méndez nació en Santa Lucía, Corrientes. Desde adolescente se vinculó a las Ligas Agrarias, participando en asambleas y movilizaciones.

Se graduó como Maestro Normal Nacional en Goya y trabajó como docente de hijos de trabajadores rurales en estancias de la zona. Tuvo conflictos con estancieros por denunciar situaciones de explotación laboral. Posteriormente se trasladó a Corrientes capital para estudiar Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

Nacido en Barros Pazos, zona rural de Reconquista, Hegilberto Ricardo Nadalich fue un destacado dirigente del Movimiento Rural Católico, al que se incorporó a comienzos de la década del '60. Trabajó inicialmente en la diócesis de Reconquista y luego, entre 1964 y 1965, fue enviado a Formosa como responsable diocesano del trabajo con el campesinado.

Fue uno de los pioneros en promover la organización campesina en la región desde el equipo nacional del Movimiento Rural. Se capacitó en Bélgica, Alemania, Italia, Suiza, el Vaticano, Israel, Perú, Cuba, Brasil y Chile, y mantuvo vínculos con el Movimiento Internacional de Juventud Agraria y Rural Católica (MIJARC). En los años posteriores, ya en la clandestinidad, trabajó en el movimiento rural de Tucumán y Salta, hasta radicarse finalmente en Corrientes.

