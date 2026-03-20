En Rosario, un trabajador de 36 años que había prestado servicios de seguridad de manera tercerizada, exigía el pago de haberes adeudados atrincherado en una garita. Mientras discutía con la policía, uno de los oficiales lo redujo con una pistola Taser y el hombre terminó prendido fuego. Lograron apagarlo y se encuentra internado con graves quemaduras. Tres policías también resultaron con lesiones pero leves durante el operativo.

El dramático episodio ocurrió en el ingreso de un predio situado sobre avenida Provincias Unidas al 3200, donde el trabajador se presentó para reclamar el pago de dinero que aseguraba le debían por tareas realizadas como vigilador a través de un sistema de tercerización laboral.

Según informaron fuentes policiales, la situación se inició cerca del mediodía cuando se activó una alarma en el establecimiento. Al llegar al lugar, los agentes fueron alertados por empleados de la empresa sobre la presencia de un hombre que se había atrincherado en una garita de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre se encontraba en estado de alteración emocional y repetía que su único objetivo era cobrar el dinero que le adeudaban por su trabajo, que no quería 500 mil pesos sino la totalidad de la suma. Mientras efectivos policiales intentaban dialogar con él para desactivar la situación, también se solicitó la presencia de bomberos y personal médico de emergencia.

En medio de las negociaciones, y antes de que pudiera ser contenido, el hombre se roció con combustible. En ese momento, un efectivo logró reducirlo utilizando una pistola Taser. Sin embargo, las circunstancias exactas que desencadenaron el incendio aún no están claras. Según las primeras versiones, el fuego podría haberse originado por decisión del propio hombre o por una chispa generada durante la intervención policial sobre su ropa impregnada con combustible.

Un trabajador atrincherado porque no le querían pagar el sueldo se prendió fuego. Argentina vive una película de terror. pic.twitter.com/5UwR9wGOgi — Marian Herrera (@marianherrrera) March 19, 2026

Tras el inicio de las llamas, personal presente en el lugar actuó rápidamente utilizando extintores de polvo químico para sofocar el fuego, con la colaboración posterior de bomberos zapadores hasta la llegada de una ambulancia.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde ingresó con quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo, aunque con signos vitales al momento de su derivación. Durante el operativo, tres efectivos policiales también sufrieron quemaduras leves en brazos y manos mientras intervenían para controlar la situación. Ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad.

El caso quedó ahora bajo investigación para determinar las circunstancias precisas del hecho, así como también las condiciones laborales denunciadas por el trabajador y la existencia de la supuesta deuda salarial que habría motivado el dramático episodio.

Fuente y fotos: InfoGremiales



