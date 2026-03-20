Fueron puestos a disposición de la Fiscalía bajo la causa "Supuesto Homicidio". Esta mañana los efectivos desplegaron operativos de búsqueda en conjunto con distintas unidades policiales. Hallaron una bicicleta y documentos de Bernabé en cercanías de la Ex Ruta 95 de Villa Ángela.

Se dio intervención al Fiscal interviniente que arribó al lugar y solicitó la presencia de los peritos del Instituto Médico Forense, que realizaron sus tareas de campo en el lugar. El magistrado dispuso que dos hombres de 21 y 35 años sean conducidos y notificados de su aprehensión por la causa "Supuesto Homicidio", ya que consideró que habrían estado involucrados en el caso.

Fuente y fotos: Gente de Pueblo - Multimedia: FM Láser