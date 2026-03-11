Las imágenes recorrieron las redes sociales. Messi, junto con el plantel del Inter Miami, fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca.

Según distintas publicaciones que circularon en Internet, el gesto estaría vinculado con el reciente encuentro del futbolista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia realizada en la Casa Blanca.

La situación se produce en medio de un contexto geopolítico especialmente tenso. En los últimos meses se intensificaron las fricciones entre Estados Unidos, Israel e Irán a raíz de distintos enfrentamientos y operaciones militares en Medio Oriente.

La visita de Messi y el Inter Miami a la Casa Blanca

La controversia surgió pocos días después de que el plantel del Inter Miami CF fuera recibido en la residencia presidencial estadounidense tras conquistar la MLS Cup 2025. El equipo fue invitado por Trump para celebrar el título, siguiendo una tradición habitual en el deporte de ese país.

En ese tipo de ceremonias, los campeones de las principales ligas profesionales suelen ser homenajeados por el presidente de turno en la Casa Blanca. Durante el acto, Trump elogió al futbolista argentino y compartió un momento con los jugadores, además de recibir como obsequio una camiseta del club con su nombre. La presencia de Messi, considerado uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial, atrajo una gran atención mediática y amplificó la repercusión del evento.

El discurso de Trump y el contexto de guerra

Al comienzo de la ceremonia, el mandatario estadounidense dedicó parte de su discurso a referirse a la situación en Medio Oriente. "Diré algunas cosas respecto a lo que está ocurriendo en nuestra operación en el país de Irán", afirmó Trump.

En ese tramo, el presidente aseguró que las acciones militares de Estados Unidos y sus aliados estaban destruyendo con rapidez infraestructura militar iraní y defendió la legitimidad de los ataques. Tras sus palabras, el público respondió con aplausos, gesto al que también se sumaron los jugadores del Inter Miami, incluido Messi.

La explicación de Javier Mascherano

La visita generó cuestionamientos en redes sociales y en algunos sectores del mundo del fútbol. Ante esas críticas, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, buscó bajar el tono de la polémica y aclaró que la presencia del equipo respondió únicamente a un compromiso protocolar.

"Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón, es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo. De hecho justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington", explicó.

El ex mediocampista argentino también detalló cómo fue el encuentro con el mandatario estadounidense. "Estuvimos ahí un par de horas, conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca; no mucho, lo que se podía, y el contacto con Trump fue lo que se vio por televisión, no mucho más que eso".

