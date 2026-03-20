En el marco de un intenso operativo de búsqueda del ciudadano Bernabé Navarro, efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior de Villa Ángela realizaron un importante hallazgo que podría resultar clave para el avance de la causa. Cabe destacar que Bernabé se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de este año.

Los efectivos que se encontraban desarrollando tareas de rastrillaje, controles de motovehículos e identificación de personas en distintos puntos del área, se tomó conocimiento de una familia que habría encontrado elementos vinculados a la persona buscada, identificada como Bernabé.

De manera inmediata, una comisión policial se constituyó en el lugar, donde se entrevistaron con un hombre de 35 años. Éste manifestó que había hallado una bicicleta, mientras que sus hijos encontraron una billetera con documentación personal.

Al exhibir los objetos, los Agentes constataron que el Documento Nacional de Identidad hallado correspondería efectivamente a la persona desaparecida, lo que generó un fuerte indicio dentro de la investigación en curso.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien se hizo presente en el lugar junto a personal pericial para llevar adelante las tareas correspondientes. El operativo continúa con rastrillajes en la zona.

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