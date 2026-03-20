Antes de viajar a Hungría, en su discurso frente al Foro Económico del NOA (Fenoa), Milei cuestionó a “los cavernícolas”, “a los mandriles” y a los keynesianos por “fomentar el consumo en detrimento del ahorro, que lo que hace es reventar el crecimiento económico”. Además, el Presidente se refirió a quienes reclaman una distribución de la riqueza como “un grupo de envidiosos hijos de re mil puta”.

“Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual”, exclamó acerca de los precios mayoristas.

🚨🇦🇷 | MILEI DESATADO: El presidente Javier Milei no se guardó nada y destruyó a los zurdos de Argentina.



"Lo mismo que pasa en toda sociedad que empieza a prosperar, empieza a haber un conjunto de envidiosos hijos de re mil puta que reclaman por la distribución del ingreso...… pic.twitter.com/DgbZRN2zGG — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 20, 2026

Además, Milei cuestionó a “los cavernícolas”, “a los mandriles” y a los keynesianos por fomentar el consumo. “Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico”, aseguró. Y añadió: “Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI”.

Por otro lado, el Presidente afirmó que “su administración trabaja intensamente para que el 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”. Sobre Adam Smith, destacó la idea de la “noción de moral como política de Estado” tomada por su Gobierno y reconoció que el escritor “tiene un impacto directo” bajo el cual “nosotros tomamos decisiones”.

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se llevó a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo XVIII, dijo que la inteligencia artificial será clave para el desarrollo. “Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el Presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán. pic.twitter.com/qVjOPncjQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 20, 2026

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el exjefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo. Y dijo que la película “Homo Argentum” trata sobre el empleo. “El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme.

Bajo el lema “La hora de las provincias”, el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad según la agenda previa fue “el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial”. Además, se buscó “analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible”.

El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.

ASÍ SALUDAN AL PRESIDENTE JAVIER MILEI EN TUCUMÁN!!!!!



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La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local. Por ese motivo, y con agenda apretada por su viaje a Hungría que fue en la misma noche de este jueves, el economista decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre “El Tour de la Gratitud”. Sólo se acercó a quienes lo esperaban frente al hotel y estrechó sus manos.

Fuente y fotos: elDiarioAR