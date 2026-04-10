Asumieron este viernes, la Dra. Carolina Meiriño, en la Secretaría de Coordinación de Gabinete; como secretario general de Gobierno, el Dr. Julio Ferro y el Dr. Carim Peche como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Así, Zdero inicia una nueva etapa de gestión y reorganiza el Gabinete para acelerar resultados.

A más de la mitad del mandato, la decisión responde a la necesidad de adaptar el funcionamiento del Ejecutivo a los desafíos actuales. Desde el Gobierno señalaron que la primera etapa estuvo enfocada en ordenar y estabilizar la administración, mientras que el nuevo período apunta a transformar ese orden en resultados concretos, con mayor dinamismo y capacidad de respuesta.

En este sentido, Meiriño señaló que “ingresamos en una segunda etapa donde debemos dar respuestas con mayor celeridad, sobre la base de una planificación ordenada”, y remarcó que el reordenamiento del equipo responde a las capacidades que el gobernador identifica en cada área.

Por su parte, el ministro Peche subrayó la importancia del diálogo y la construcción de consensos en un contexto complejo: “No hay otro camino que el diálogo para encontrar soluciones. Debemos priorizar el interés de los chaqueños por encima de las diferencias políticas”, afirmó.

En tanto, Ferro destacó que el desafío de esta etapa será profundizar la coordinación entre áreas y garantizar una gestión más ágil y eficiente, orientada a dar respuestas concretas a la ciudadanía. En ese contexto, el reordenamiento del gabinete implica una reconfiguración orientada a potenciar capacidades, priorizando la eficiencia y la alineación con los objetivos de gestión. Funcionarios con experiencia pasan a ocupar posiciones estratégicas, en una dinámica que busca optimizar el rendimiento del conjunto.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es el fortalecimiento del Nuevo Banco del Chaco, considerado una herramienta clave para el desarrollo económico y productivo. La designación de un perfil con trayectoria dentro del equipo de gobierno responde a la importancia de garantizar acceso al financiamiento y acompañamiento al sector privado.

Asimismo, los cambios en distintas áreas del gabinete buscan mejorar la articulación entre sectores y reforzar la capacidad de gestión en áreas prioritarias. Desde el Ejecutivo destacaron que cada decisión responde a criterios funcionales, con el objetivo de evitar la inercia y asegurar resultados concretos.

En paralelo, se avanza en la incorporación de nuevos perfiles que aporten miradas complementarias, fortaleciendo el equipo de trabajo y ampliando capacidades frente a los desafíos actuales. Desde el Gobierno provincial remarcaron que este proceso refleja una visión dinámica de la gestión pública, basada en la evaluación permanente, la corrección y la evolución de las políticas.

Finalmente, no se descartan nuevos cambios en otras áreas del Estado, en línea con la decisión de consolidar esta etapa con mayor impulso, profundizar las políticas en marcha y dar respuestas más efectivas a la sociedad. Se trata de fortalecer la gestión y avanzar con mayor decisión en el camino iniciado.

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