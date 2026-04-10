El gobernador Leandro Zdero estuvo en la finca “Don Horacio” ubicada en Colonia Benítez, donde destacó el esfuerzo de Néstor Ravarotto, su familia y los productores locales que apuestan a la producción como motor de desarrollo para la provincia.

En ese sentido, Zdero remarcó la importancia de visibilizar estas experiencias productivas: “Hace un tiempo, sabíamos de su trabajo y este esfuerzo que hacen, durante todo el año, generan oportunidades para muchas familias. Esto dinamiza la economía local y demuestra que el camino es la cultura del trabajo”, expresó.

La finca no solo produce mandioca, sino que también ha avanzado en la incorporación de valor agregado, ofreciendo el producto envasado al vacío, lo que permite su comercialización en distintos puntos de la provincia. Este proceso genera empleo y reúne a numerosas familias que trabajan en la producción, procesamiento y distribución.

Asimismo, el gobernador destacó la importancia de acompañar al sector productivo con infraestructura adecuada. En ese marco, hizo referencia a las mejoras en caminos rurales, fundamentales para garantizar el ingreso y egreso de la producción: “No hay otra forma de que el Chaco salga adelante si no es acompañando al que produce. También es clave mejorar los caminos para que puedan trabajar y sacar su producción”, señaló.

TESTIMONIO DEL PRODUCTOR

Por su parte, Néstor Ravarotto expresó su emoción por la presencia del mandatario provincial y destacó el acompañamiento recibido: “Es una alegría muy grande recibir al Gobernador. En su momento me dijo que esto iba a avanzar y hoy lo está cumpliendo. Estamos muy agradecidos”, manifestó.

El productor indicó que actualmente el emprendimiento involucra a unas 25 familias, generando un importante movimiento económico en la zona, con comercialización tanto en Resistencia como en el interior provincial. “Esto viene creciendo y nuestro objetivo es que el producto sea cada vez más conocido”, agregó.

AGRADECIDOS POR EL RIPIO

Además, valoró las obras de ripio realizadas en el acceso al predio: “Antes no podíamos entrar ni salir cuando llovía. Hoy el camino está en condiciones y eso cambia todo para nosotros”, aseguró. A su turno, el subsecretario de Agricultura, Julio Fantín, acompañado del subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, subrayó el potencial de este tipo de iniciativas y el acompañamiento del Gobierno provincial:

“Estamos en una finca con una producción importante, que no solo produce sino que también agrega valor. Este es el camino que queremos potenciar en toda la región”, indicó. Fantín explicó que desde el Ministerio de Producción se impulsa el desarrollo de la cadena productiva de la mandioca en distintas zonas, especialmente en la franja del río Bermejo, promoviendo tanto la producción primaria como la industrialización. “Apuntamos a que el productor no solo venda materia prima, sino que pueda avanzar en procesos de agregado de valor, como ocurre aquí con el lavado, envasado y conservación del producto, que luego llega a las góndolas”, detalló.

Finalmente, destacó que estas iniciativas generan empleo genuino y fortalecen el desarrollo local: “Esto se traduce en más trabajo y oportunidades para las familias. Ese es el objetivo central de la gestión: acompañar al productor y consolidar el crecimiento de las economías regionales”, concluyó.

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