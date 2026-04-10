La Universidad Nacional del Chaco Austral llevó a cabo el acto de investidura como Doctor Honoris Causa a los reconocidos abogados Fernando Andrés Burlando y Adolfo Martín Leguizamón, en una ceremonia que se desarrolló el jueves 9 de abril en el Amerian Hotel, salón Casablanca, en la ciudad de Resistencia.

Durante la jornada, Fernando Andrés Burlando disertó sobre “Derecho, justicia y pasión”, donde compartió reflexiones sobre su experiencia profesional y la importancia del ejercicio comprometido de la abogacía. Por su parte, Adolfo Martín Leguizamón expuso sobre “Dos décadas de pasión, logros históricos y aprendizaje”, realizando un recorrido por su carrera y los desafíos afrontados en el ámbito judicial.

Al recibir la distinción, ambos homenajeados agradecieron el reconocimiento y coincidieron en destacar el valor del compromiso con la justicia. Fernando Andrés Burlando “Felicito al Rector, por el impulso que impregna a todo lo que tiene q ver con la educación pública y la Formación de personas, que es algo de muchísimo valor lo que haces con tu preocupación y valorización académica”, mientras que Adolfo Martín Leguizamón señaló que “Espera estar a la altura de este nombramiento”.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas, estudiantes, profesionales del derecho y público en general, quienes acompañaron este significativo reconocimiento institucional. El otorgamiento del Doctorado Honoris Causa constituye la máxima distinción que concede la Universidad Nacional del Chaco Austral, y en esta oportunidad puso en valor la destacada labor de ambos juristas, así como su contribución al fortalecimiento del sistema judicial y la defensa de los derechos.

Periodismo365