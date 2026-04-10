El Instituto de Turismo del Chaco presentó el Programa Anual de Formación Turística Provincial y Federal 2026, una propuesta integral orientada a la profesionalización del sector, con el objetivo de elevar los estándares de calidad y consolidar destinos competitivos, sostenibles e innovadores en toda la provincia.

En ese marco, adelantó que las capacitaciones federales se desarrollarán de manera virtual, mientras que las instancias provinciales se concentrarán en localidades como Basail y la Isla del Cerrito, promoviendo la participación territorial.

El programa abordará ejes como el desarrollo de capacidades técnicas, herramientas de planificación turística, diseño de productos competitivos y promoción de un turismo sostenible, responsable e inclusivo. Las jornadas incluirán temáticas vinculadas al turismo de naturaleza, cultural, rural, productivo y gastronómico, además de marketing digital, senderismo, astroturismo, observación de aves, turismo rodantero y promoción de destinos.

“El plan se enmarca en una política pública orientada al fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico y territorial. Invitamos a todos los interesados a participar y profesionalizarse para ser mejores anfitriones”, remarcó Mazzaroli. De la presentación participaron también la subsecretaria de Empleo, Noel Ibarra; la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías; y el capacitador del organismo, Pablo Vacca.

Más capacitación, financiamiento y apoyo al emprendedurismo

Por su parte, la subsecretaria Noel Ibarra subrayó que el programa contará con el acompañamiento de “Impulsar Chaco”, iniciativa desde la cual se sumarán nuevas capacitaciones disponibles a través de su plataforma.

Las propuestas estarán orientadas al fortalecimiento de capacidades individuales y la formalización del sector, incluyendo contenidos sobre educación financiera, promoción de emprendimientos, formación de anfitriones turísticos, atención al cliente y asistencia virtual con inteligencia artificial.

Ibarra destacó además que el programa no solo apunta a la inserción laboral, sino también al desarrollo del emprendedurismo: “Acompañamos a quienes quieren crecer, apostando a la innovación y la capacitación, y también con financiamiento y recursos humanos”.

En ese sentido, recordó que existen líneas de financiamiento vigentes para el sector, como las del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y programas específicos de emprendedurismo. Finalmente, el capacitador Pablo Vacca remarcó que la iniciativa busca mejorar la calidad de los servicios turísticos y generar nuevas oportunidades laborales: “La idea es lograr un producto más vendible y sumar herramientas. También apuntamos a reconvertir actividades, como pescadores que puedan convertirse en guías de pesca, generando ingresos y cuidando los recursos naturales”.

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