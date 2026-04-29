Como consecuencia de estos trabajos, se vieron afectadas en el servicio las localidades de Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi.

Desde la empresa estatal señalaron que estas acciones se enmarcan en un plan de mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento de agua potable, que permite optimizar su funcionamiento y garantizar el suministro a distintas localidades del interior provincial.

Las tareas realizadas incluyeron la instalación de abrazaderas metálicas y la soldadura de brida en la cañería del acueducto. Finalizada la intervención, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina, recuperando progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la importancia de estas obras y el compromiso del personal técnico. “Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema de acueductos que abastece al interior provincial”, expresó.

En tanto, el jefe del Departamento de Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, explicó que “si bien este tipo de tareas puede generar inconvenientes momentáneos en el servicio, son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad del suministro”.

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