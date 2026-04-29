La Justicia dispuso la restitución de fondos a la Bolsa de Comercio del Chaco que se encontraban alcanzados por medidas cautelares, en el marco de un acuerdo con el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Con esta resolución, se dio por finalizado el proceso judicial que mantenían ambas partes.

Desde la Bolsa señalaron que este desenlace "constituye un paso significativo en la resolución de una situación que, durante su desarrollo, dio lugar a interpretaciones erróneas respecto a operatorias financieras específicas". En ese sentido, remarcaron que la restitución de los fondos "resguarda los recursos de la institución" y reafirma su accionar "en el marco de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes".

Asimismo, indicaron que la finalización del conflicto permitirá enfocar esfuerzos en el fortalecimiento del mercado de capitales a nivel local y regional, con el objetivo de generar mayor previsibilidad y confianza.

Por último, la institución adelantó que continuará trabajando en el desarrollo de herramientas financieras orientadas al crecimiento económico de la provincia, consolidando su rol dentro del sistema productivo chaqueño.

Fuente y fotos: Norte