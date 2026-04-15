El presidente de Secheep, José Bistoletti junto al intendente Rubén Rach y la senadora Silvana Schneider, anunciaron la construcción de una nueva estación transformadora y el Centro de Distribución N° 2 en la ciudad de Charata. La obra forma parte del plan de infraestructura energética impulsado por el gobernador Leandro Zdero y apunta a mejorar la calidad del servicio eléctrico.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, destacó la importancia de la obra durante una rueda de prensa en la que también participaron el vocal del Directorio, Germán Perelli, y la gerente zonal, Alejandra Guerrero. “La obra, clave y necesaria para el desarrollo de la ciudad, forma parte del plan de mejoramiento de la red energética provincial impulsada por el gobernador Leandro Zdero”, señaló Bistoletti. Además, agregó: “Se trata de un proyecto muy importante que tiene por objeto mejorar la prestación del servicio eléctrico en la ciudad, fortaleciendo la capacidad de distribución y acompañando el crecimiento de la demanda”.

Detalles de la obra

El proyecto contempla la construcción de una estación transformadora de rebaje de 33 a 13,2 KV, equipada con un transformador de potencia de 16 MVA, junto a sus correspondientes sistemas de protección, maniobra, medición y telecomando, además de un muro y cerco perimetral. La estación será abastecida mediante una nueva línea aérea de media tensión de 33 KV, con una extensión de 3.520 metros, que se conectará desde la estación transformadora en alta tensión ya existente. También se prevé la construcción de un tramo subterráneo de 100 metros.

En paralelo, el nuevo centro de distribución incluirá una línea subterránea de media tensión en 13,2 KV con cuatro salidas, lo que permitirá alimentar nuevos distribuidores y subestaciones en distintos sectores de la ciudad.

La obra impactará de forma directa en la mejora del servicio eléctrico en la zona céntrica, entre las calles Pringles y Lineros, y Caseros y Belgrano, así como en los barrios San Antonio, Cambalache, 4 de Octubre y Juan José Valle.

Desde Secheep destacaron que esta inversión representa un paso fundamental para fortalecer la infraestructura energética, garantizando un servicio más eficiente, confiable y acorde al crecimiento y las necesidades de la comunidad.

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