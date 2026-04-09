La Policía del Chaco informó a Periodismo365 que el cadáver de Hugo Alejandro Ibarrola, de 72 años, estaba maniatado de los pies y fue asesinado a puñaladas Tras un operativo cerrojo, detuvieron a los principales sospechosos.

Al lugar acudieron móviles policiales, el Gabinete Científico del Poder Judicial, la médica forense, personal de Bomberos y de la División Investigaciones. El fiscal de turno, Dr. César Luis Collado, dispuso las primeras diligencias y la intervención de los equipos especializados.

Durante el operativo cerrojo desplegado en el barrio, con las primeras informaciones, fueron conducidos tres sospechosos, un joven de 21 y dos hermanos de 29 y 39 años. Los tres, domiciliados en la misma zona, serían posibles autores del hecho. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar responsabilidades. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, mientras se esperan los resultados de las pericias científicas y las declaraciones de los detenidos.

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