Sáenz Peña - Conmoción: asesinaron a puñaladas a un septuagenario en el Barrio Lamadrid. Hay tres detenidos por el brutal crimen
Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que un hombre de 72 años de edad fue hallado muerto este jueves en un domicilio de calle 12 entre 5 y 7 del Barrio Lamadrid. Aproximadamente a las 15.30 horas, sorprendió a los vecinos la gran cantidad de efectivos policiales presentes en el lugar y el móvil tanatológico de la División Bomberos. Se esperan informes de la Policía del Chaco para conocer identidades y más precisiones del horrendo suceso.