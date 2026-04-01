En la noche de este martes, un joven murió en Colonia Aborigen tras un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta.

El hecho se registró a las 22.45 horas y tuvo como partícipes un automóvil Fiat Siena y una motocicleta Motomel de 110 cc. El rodado mayor era conducido por un hombre de 29 años, domiciliado en Quitilipi, mientras que en la motocicleta se desplazaban un joven de 19 años y su madre de 37, ambos residentes en Colonia Aborigen.

Tras el impacto, se hizo presente personal sanitario del Hospital local junto a una ambulancia proveniente de Quitilipi, quienes procedieron al traslado de los heridos. En primer lugar fue derivado el joven debido a la gravedad de sus lesiones y luego la mujer, quien cursa un embarazo de tres meses.

Minutos después, desde el hospital de Quitilipi informaron que el joven ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento. En tanto, se aguardaba el parte médico sobre el estado de salud de la mujer.

Según manifestó el conductor del automóvil, circulaba desde la zona urbana de Colonia Aborigen hacia la Ruta Nacional N° 16, cuando colisionó contra la motocicleta, la cual, según su versión, se encontraba detenida sobre la calzada sin iluminación. Por disposición de la Fiscalía en turno, intervino el Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

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