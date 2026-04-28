La Policía del Chaco investiga un incidente ocurrido en horas de la madrugada de este martes en la Comisaría de Colonias Unidas, donde un oficial abrió fuego contra un agente. Informes preliminares revelan que el oficial habría efectuado ocho balazos con su arma reglamentaria, impactando uno de ellos en el agente que ahora permanece internado en el Hospital Perrando. El agresor está detenido.

Desarrollo del hecho

Las mismas fuentes confirmaron a Periodismo365 que a las 04.30 horas de la madrugada de hoy, un Oficial, por causas que son objeto de investigación, efectuó varios disparos dentro del sector de la guardia de prevención de la unidad policial. Como consecuencia de ello, un Agente resultó con una herida de arma de fuego en su brazo izquierdo.

El efectivo lesionado fue asistido en primera instancia en el nosocomio local y luego derivado al Hospital "Félix A. Pertile" de General San Martín. Según el parte médico, presenta una fractura multifragmentaria de la diáfisis humeral, por lo cual se dispuso su traslado al Hospital Perrando de Resistencia para una atención de mayor complejidad.

Actuaciones periciales y administrativas

Bajo la supervisión de la Ayudante Fiscal N° 2 de General San Martín, Dra. Valeria Verón, y el Gabinete Científico; se realizaron las pericias en el lugar, procediéndose al secuestro del arma reglamentaria del agresor, una pistola Bersa, calibre 9mm, varias vainas servidas, municiones y el equipo de telefonía del oficial involucrado. Además, el Oficial fue detenido y trasladado para los exámenes toxicológicos y forenses ordenados por la Fiscalía interviniente.

Medidas institucionales

Por disposición del Ministro de Seguridad, el Órgano de Control Institucional (OCI) tomó intervención directa y se le inició un sumario administrativo al efectivo policial, que también fue separado del servicio con retenciones de haberes.

Periodismo365