La imagen positiva del mandatario argentino baja en abril hasta apenas un 36,2% y la negativa sube hasta un -59,7%, según una encuesta regional.

Milei cae por tercer mes consecutivo en su imagen, ya que en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva, con un octavo puesto a nivel regional; en marzo un 42,3% con un undécimo puesto, y en el actual abril desciende hasta apenas un 36,2% cayendo al puesto 14 sobre 18.

La imagen negativa del mandatario argentino también viene creciendo mes a mes, ya que en febrero era -51,7%, en marzo -52,6 % y en abril -59,7%, según la misma encuesta, que abarca un universo de entre 2001 y 2701 consultados por cada país.

Milei, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, solo tiene por detrás en el ranking regional a los mandatarios de ecuador, Daniel Noboa (en el puesto 15); de Panamá, José Raúl Mulino (16); de Venezuela, Delcy Rodríguez (17); y de Perú, el interino José Balcázar (18).

En el caso de la Argentina, la encuesta destaca la caída de 6,1% en la imagen de Milei, y desglosa la negativa en 46,3 de “muy mala” y 13,4 de “mala”; mientras que la positiva se compone con 28,0 de “muy buena” y 8,2 de “buena”.

En los seis primeros puestos del ranking de imagen figuran Nayib Bukele, de El Salvador (70,1% de positiva y -26,3% de negativa); Claudia Sheinbaum de México (69,8% y 26,8%); Rodrigo Chaves de Costa Rica (59,5 y -38,0); Luis Abinader de República Dominicana (57,3 y -39,6); Rodrigo Paz de Bolivia (52,9 y -44,2); y Daniel Ortega de Nicaragua (51,8 y -44,6).

Fuente y fotos: NA



