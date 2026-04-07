Asegura que están muy avanzadas las conversaciones para "un acuerdo definitivo de paz" y condiciona el alto el fuego a la "apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la propuesta de Pakistán y prorrogará dos semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz. “Basado en conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, y dado que pidieron que retuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar a Irán esta noche, y sujeto a que la República Islámica dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió el republicano en su red social, Truth.

A cuatro horas de que se cumpliese el plazo, Sharif había solicitado un alto el fuego que permitiese alcanzar una solución diplomática definitiva a la guerra. El acuerdo anunciado por Estados Unidos pone fin a una jornada de altísima tensión. Por la mañana, Trump había dicho que “una civilización entera morirá esta noche”. Irán advirtió que ante un ataque de EE UU sumiría “en la oscuridad” a “toda la región y Arabia Saudí”.

Fuente y fotos: El País - El Mundo