El gobernador Leandro Zdero encabezó una serie de reuniones con intendentes de distintas localidades chaqueñas para reforzar la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios.

El Gobernador estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios. En ese contexto, subrayó la importancia de sostener este tipo de espacios de diálogo: “Impulsamos un Estado presente, que articula con cada municipio, escucha y da respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños”.









Además, destacó que estas reuniones permiten optimizar el uso de recursos, planificar políticas públicas y garantizar la continuidad de proyectos con impacto directo en el interior provincial. Desde el Ejecutivo señalaron que esta dinámica continuará de manera periódica, con el objetivo de consolidar una gestión basada en el diálogo institucional, la planificación conjunta y la atención directa a las demandas locales.

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