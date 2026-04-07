Varios legisladores de primera línea no presentaron proyectos durante el 2025. Un informe del Índice de Calidad Legislativa detalla quienes fueron los parlamentarios más y menos activos

Así surge de un informe elaborado por el sitio Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa, que realiza una radiografía estrictamente cuantitativa del trabajo parlamentario: quiénes encabezaron los rankings en Diputados y el Senado, qué tipo de iniciativas predominaron y cuántos legisladores no presentaron ninguna.

Un análisis cuantitativo, no de mérito

El estudio aclara que la cantidad de proyectos presentados no determina por sí sola el grado de laboriosidad de un legislador, ni en sentido positivo ni negativo. En ese marco, se recuerda que la presentación de iniciativas es solo una parte de la tarea parlamentaria, que se complementa con la participación en comisiones, la actividad en el recinto y las responsabilidades internas dentro de cada bloque.

También se subraya que no presentar proyectos no constituye necesariamente un demérito, ya que muchos legisladores tienen otras funciones relevantes, como la jefatura de bloques o la conducción de comisiones clave, por ejemplo Presupuesto y Hacienda.

En cambio, el informe sí busca dejar en evidencia a quienes no presentan proyectos, casi no hablan en el recinto ni trabajan en comisiones, como un insumo para que la ciudadanía evalúe el desempeño de sus representantes.

Otro punto metodológico central: solo se computan los proyectos presentados entre el 1° de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Es decir, no se incluyen las iniciativas ingresadas a partir de marzo de 2026 ni las presentadas, por ejemplo, en febrero de 2025, que corresponden al período anterior.

Senado: Beatriz Ávila lideró en proyectos de ley

En la Cámara alta, la tucumana Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social, encabezó el ranking de proyectos de ley con 73 iniciativas. Detrás se ubicó la ahora exsenadora Silvina García Larraburu, con 63 proyectos. La dirigente kirchnerista se ha mantenido entre las más activas en los últimos años: fue segunda en 2022 y 2023, y primera en 2024.

El tercer lugar fue para la mendocina Anabel Fernández Sagasti, con 37 proyectos de ley, seguida por la fueguina camporista Eugenia Duré, que acumuló 31 iniciativas. Entre las propuestas de Ávila se destaca un proyecto que reprime con prisión de un mes a un año al padre o tercero que, ilegalmente, impida u obstruya el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes o con quienes tengan derecho de visitas.

También impulsó una modificación de la Ley de Lealtad Comercial para crear una unidad de medida arancelaria para delitos penales (UMADP), cuyo valor se equipare al utilizado de forma general para la fijación de multas en el Código Penal de la Nación. Otra de sus iniciativas fue la emisión de una nueva serie de billetes con la imagen del general Bernabé Aráoz.

En el otro extremo, no presentaron proyectos de ley durante todo el período los senadores María Teresa González, Gerardo Montenegro, José Emilio Neder, Stella Maris Olalla, Juan Carlos Pagotto y Guadalupe Tagliaferri.

Diputados: Agost Carreño fue el más prolífico en leyes

En la Cámara baja, el primer lugar en proyectos de ley fue para el cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, ya con mandato cumplido, quien presentó 129 iniciativas. Su último proyecto, fechado el 4 de diciembre de 2025, propone crear un programa para proteger la actividad cerebral y los contenidos de la mente, resguardando la privacidad mental y los espacios cognitivos privados, así como la pertenencia exclusiva de los neurodatos y los requisitos para el consentimiento en el uso de neurotecnologías.

Agost Carreño también impulsó una ley para evitar que el traslado de efectivo sea considerado delito y otra para regular la actividad de lobby. El segundo lugar fue para la salteña Pamela Calletti, que ya había encabezado el ranking el año anterior y en 2025 presentó 82 proyectos de ley. Completó el podio el exdiputado Gerardo Milman, reconocido por su alta producción de iniciativas. Luego se ubicaron las diputadas opositoras Marcela Pagano y Silvana Ginocchio, también con una intensa actividad en materia de proyectos de ley.

Diputados que no presentaron ningún proyecto de ley durante el año 2025

En contraste, no presentaron ningún proyecto de ley los diputados Walberto Allende, Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Alberto Arancibia Rodríguez, Martín Arjol, Alberto Arrúa, Belén Avico, Mario Barletta, Luis Basterra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Celia Campitelli, Pablo Cervi, Leila Chaher, Gerardo Cipolini, Mariela Coletta, Facundo Correa Llano, Rodrigo de Loredo, María Florencia De Sensi, Romina Diez, Nicolás Emma, Emiliano Estrada, Eduardo Falcone, Agustín Fernández, Daiana Fernández Molero, Ramiro Fernández Patri, Carlos García, Ignacio García Aresca, José Gómez, Gerardo González, Álvaro González, Carlos Heller, Bernardo José Herrera, Gerardo Huesen, Máximo Kirchner, Luciano Laspina, Lilia Lemoine, Osvaldo Llancafilo, Dante López Rodríguez, Lorena Macyszyn, Mario Manrique, Nádia Márquez, María Luisa Montoto, Emilio Monzó, María de los Ángeles Moreno, José Núñez, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Santiago Pauli, Gabriela Pedrali, José Peluc, Paula Penacca, Julio Pereyra, Luis Picat, Carolina Píparo, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Marilú Quiroz, Florencio Randazzo, Laura Rodríguez Machado, Jorge Romero, Juliana Santillán, Sabrina Selva, José Tournier, César Treffinger y Brenda Vargas Matyi.

Senado: proyectos de declaración, resolución y comunicación

En el rubro proyectos de declaración del Senado, que suelen expresar beneplácitos o reconocimientos, el primer lugar fue para el radical chaqueño Víctor Zimmermann, con 142 iniciativas. Entre ellas figura, por ejemplo, un proyecto de beneplácito por la Bienal de Ciencia y Tecnología BitChaco 2025.

En segundo lugar se ubicó la exsenadora Eugenia Duré, con 101 proyectos de declaración, y completó el podio Bartolomé Abdala, con 55 iniciativas de ese tipo. En cuanto a los proyectos de resolución, se trata de una herramienta poco utilizada en la Cámara alta. De hecho, la exsenadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara lideró este rubro con apenas 6 proyectos.

Entre ellos se destaca uno para citar al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos con el fin de interpelarlo sobre la aplicación de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad. Por último, el Senado tiene una categoría propia: los proyectos de comunicación. En este segmento, la más activa fue la fueguina Eugenia Duré, con 35 iniciativas.

Entre sus propuestas figura un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las actividades registradas en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego, vinculadas al vuelo Beechcraft B-200 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Un dato relevante que destaca el informe es que la formoseña María Teresa González y el riojano Juan Carlos Pagotto fueron los únicos senadores que no presentaron proyectos de ningún tipo durante todo el período analizado.

Diputados: declaración, resolución y quienes no presentaron nada

En la Cámara de Diputados, el bullrichista Gerardo Milman fue el legislador con más proyectos de declaración en 2025, con un total de 157 iniciativas. En segundo lugar se ubicó la salteña Yamila Ruiz, con 88 proyectos de declaración.

Entre las iniciativas de Milman se encuentra un proyecto para expresar el repudio a la consigna negacionista del derecho de existencia del Estado de Israel, que -según el texto- fue pronunciada por los diputados electos Romina del Plá y Ariel Romero durante la jura parlamentaria del 3 de diciembre de 2025.

En el rubro proyectos de resolución, el socialista Esteban Paulón encabezó el listado con 143 iniciativas, seguido por Agustina Propato, con 96, y la santacruceña Ana María Ianni, con 72 proyectos. Entre las propuestas de Paulón se destaca un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la renuncia de Marco Lavagna al INDEC.

El informe también identifica a los diputados que no presentaron proyectos de ningún tipo (ni de ley, ni de declaración, ni de resolución). Entre los oficialistas se encuentran Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Belén Avico, Bertie Benegas Lynch, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolás Emma, Carlos García, Nadia Márquez, José Peluc, Manuel Quintar y César Treffinger.

Por Unión por la Patria, no presentaron iniciativas Ramiro Fernández Patri, Carlos Heller, Bernardo José Herrera, Dante López Rodríguez, Mario Manrique, María Graciela Parola, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi.

Completan la nómina Mario Barletta, María Florencia De Sensi, Agustín Fernández, Ignacio García Aresca, Gerardo González, Luciano Laspina, María de los Ángeles Moreno, Luis Picat, Florencio Randazzo y José Tournier.

Con este panorama, el Índice de Calidad Legislativa ofrece una foto cuantitativa de la producción normativa del Congreso en 2025, dejando para otros análisis la evaluación cualitativa del contenido y el impacto real de cada iniciativa.

Fuente y fotos: Parlamentario - Norte - Cuestión Entrerriana