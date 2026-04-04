Estados Unidos le agradeció a Milei por la expulsión del diplomático iraní. Otro gesto que muestra la obediencia a Donald Trump.

Peter Lamelas felicitó a Javier Milei por la expulsión del diplomático iraní: "Gracias Presidente por su apoyo". "Gracias, Presidente Milei, por su apoyo. ¡El presidente Trump va a hacer que el pueblo iraní sea libre y grande de nuevo!", expresó el embajador.

El embajador de los Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, manifestó su agradecimiento y apoyo al presidente Javier Milei tras la acción de Cancillería Argentina de "declarar persona no grata" y pedir la expulsión del país al funcionario iraní Mohsen Soltani Tehrani.

El diplomático norteamericano utilizó sus redes sociales para celebrar la sintonía entre la Casa Rosada y la administración de Donald Trump: "Gracias, Presidente Milei, por su apoyo. ¡El presidente Trump va a hacer que el pueblo iraní sea libre y grande de nuevo!".

La reacción de Lamelas se produjo en cadena con un pronunciamiento de la Oficina de Contraterrorismo de EE.UU., organismo que avaló la reciente designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como entidad terrorista por parte de Argentina.

"Estados Unidos celebra el anuncio de que Argentina declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista", expresó la Oficina en redes sociales. "Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo", destacaron.

En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptó la decisión en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que habilita a los Estados a retirar el reconocimiento a representantes extranjeros y exigir su salida del país.

De esta manera, el Gobierno de Milei declaró persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada iraní en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores le ordenó que abandone el país en 48 horas. Ésta última medida se conoció luego de que el régimen islámico condenara a la Argentina por haber declarado a la CGRI como organización terrorista.

Fuente y fotos: BAE Negocios



