Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, quien deberá abandonar el país tras una decisión de la Cancillería en medio de una escalada diplomática. Lo que se sabe.

Desde la Casa Rosada indicaron que la medida es una respuesta directa a un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán este miércoles. Según la Cancillería argentina, dicho texto contenía "acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes" contra las más altas autoridades nacionales.

CANCILLERÍA DECLARA PERSONA NON GRATA AL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE IRÁN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Y DEBE ABANDONAR EL PAÍS EN 48 HORAS

👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/mGnBl35spm — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 2, 2026

Para el gobierno de Milei, estas manifestaciones representan una "inaceptable injerencia en los asuntos internos" y una distorsión de decisiones soberanas. La administración libertaria calificó el accionar iraní como una "tergiversación deliberada" del ordenamiento jurídico nacional.

El conflicto por la Guardia Revolucionaria

La tensión escaló luego de que Argentina incorporara esta semana a la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET). Esta medida implica el congelamiento inmediato de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero nacional para dicho cuerpo militar.

Irán, a través de su embajada en Uruguay, calificó esta acción como un "error estratégico" y un "insulto injustificable". Además, acusó al gobierno de Javier Milei de ser "cómplice de crímenes" al alinearse con las posturas de Estados Unidos e Israel.

Antecedentes y postura ante la justicia

Mohsen Soltani Tehrani desempeñaba funciones en el país desde diciembre de 2021, tras ser aceptado durante la gestión de Alberto Fernández. Su expulsión marca un quiebre significativo en las relaciones bilaterales, ya afectadas por causas judiciales previas.

Cancillería también fundamentó la medida en la negativa sistemática de Irán a cooperar con la justicia argentina en la investigación del atentado a la Amia. El comunicado oficial enfatizó que el país no tolerará agravios de un Estado que obstaculiza el avance de la justicia internacional. La salida de Tehrani marca el punto de mayor fricción diplomática entre ambos países en los últimos años, a la espera de posibles nuevas represalias por parte del régimen islámico.

Fuente y fotos: La Voz