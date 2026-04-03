Ante las gestiones llevadas a cabo por el gobernador Leandro Zdero y su equipo económico, Chaco consiguió la ayuda de Nación para aliviar el asfixio de deudas que afronta desde que asumió.
En ese marco, se informó que los recursos serán destinados a cancelar próximos compromisos vinculados al bono internacional en dólares que la actual gestión viene afrontando, desde el inicio de mandato. El Gobierno provincial confirmó que el Chaco integra el grupo de jurisdicciones que accederán a un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%, una herramienta financiera que permitirá afrontar vencimientos de deuda en condiciones más favorables que las del mercado nacional e internacional.
El ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, explicó: “Se trata de una deuda irresponsablemente emitida durante la gestión de Domingo Peppo, luego defaulteada y reestructurada por Jorge Capitanich, y que hoy estamos pagando con un enorme esfuerzo de todos los chaqueños”.
Asimismo, destacó la importancia de esta herramienta financiera puesta a disposición por el Gobierno nacional: “Es un paso más en el proceso de ordenamiento y desendeudamiento que iniciamos en diciembre de 2023. Este mecanismo nos va a permitir reducir la dificultad financiera que venimos afrontando y cumplir con los compromisos asumidos”.
Finalmente, el funcionario remarcó que la medida se enmarca en una estrategia integral de saneamiento de las cuentas públicas: “Apuntamos a reducir la carga de intereses, mejorar las condiciones de financiamiento y recuperar previsibilidad fiscal, modificando la matriz económica de la provincia”.
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