Ante las gestiones llevadas a cabo por el gobernador Leandro Zdero y su equipo económico, Chaco consiguió la ayuda de Nación para aliviar el asfixio de deudas que afronta desde que asumió.

El ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, explicó: “Se trata de una deuda irresponsablemente emitida durante la gestión de Domingo Peppo, luego defaulteada y reestructurada por Jorge Capitanich, y que hoy estamos pagando con un enorme esfuerzo de todos los chaqueños”.

Asimismo, destacó la importancia de esta herramienta financiera puesta a disposición por el Gobierno nacional: “Es un paso más en el proceso de ordenamiento y desendeudamiento que iniciamos en diciembre de 2023. Este mecanismo nos va a permitir reducir la dificultad financiera que venimos afrontando y cumplir con los compromisos asumidos”.

Finalmente, el funcionario remarcó que la medida se enmarca en una estrategia integral de saneamiento de las cuentas públicas: “Apuntamos a reducir la carga de intereses, mejorar las condiciones de financiamiento y recuperar previsibilidad fiscal, modificando la matriz económica de la provincia”.

Periodismo365