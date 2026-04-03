En las instalaciones de la sede local del Correo Argentino, el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña reconoció al ex combatiente de Malvinas, Pedro Martín Chavarría, quien también fue empleado del Correo desde agosto de 1985 hasta el año 2005.

En la ocasión se hizo el descubrimiento de la placa de reconocimiento por su trayectoria laboral en el Correo Argentino con la leyenda: "Ejemplo de resiliencia y virtudes patrióticas". Fue un acto cargado de emoción, donde el intendente Bruno Cipolini manifestó su agradecimiento a Pedro y a cada uno de los ex combatientes por haber luchado con valentía por la Soberanía Nacional.

Por su parte Pedro agradeció el reconocimiento y recordó que no siempre fueron reconocidos y que muchos ex combatientes partieron de este mundo sin recibir el reconocimiento que les llevó muchos años obtener. Durante la ceremonia los niños del Cuerpo de Bomberos Voluntarios entregaron un obsequio elaborado por ellos mismos, para el homenajeado.

El homenajeado

Pedro Martin Chavarría, oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña, fue sorteado en noviembre de 1980 para realizar el servicio militar obligatorio. Se incorporó en el Regimiento 5 de Infantería en Paso de los Libres, Corrientes; el 9 de marzo de 1981 con tan solo 19 años de edad. Faltando dos semanas para culminar el servicio militar y darse de baja, es informado que deben ir a las Islas Malvinas a luchar por su patria porque se había declarado la Guerra.

El 21 de abril de 1982 llega a Malvinas, su destino en ellas fue Puerto Howard a 120 kilómetros de la capital de la Islas Malvinas (Puerto Argentino) y aproximadamente a 20 kilómetros de San Carlos, donde desembarcaron las tropas enemigas.

Su posición en los llamados “pozos de zorros” era primera línea de fusileros. Durante el transcurso de todo el conflicto, esta zona fue atacada múltiples veces por bombardeos aéreos y navales. A este grupo se le reconoce el 21 de mayo haber derribado un avión Harrier con fuego reunido de sus armas portátiles. Ese mismo día, se produjo el desembarco de los británicos en la Bahía de San Carlos. Debido a la ubicación tan aislada y a la dificultad de obtener abastecimiento, fueron unos de los primeros en sufrir el hambre y el frío que rondaba los 22 grados bajo cero.









Cae prisionero de los británicos hasta el final del conflicto y es trasladado en un buque de tropa inglés llamado Canberra a Puerto Madryn, provincia de Chubut, el 19 de junio de 1982. Una vez en Madryn fue llevado al edificio Ex Barraca Lahusen, donde él, igual que muchos de los soldados, fueron a las casas de civiles en busca de comida, tanta era la desesperación por comer, que familias salieron de sus casas para ir a los mercados a comprar pan. Este día fue llamado “El día que Madryn se quedó sin pan” una imagen que fue portada de todas las revistas y páginas de la República Argentina; quien tuvo por autor a Federico Lorenz. Con posterioridad, fue llevado a Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas. Salió de Campo de Mayo el 19 de julio, un mes después de su llegada al continente. Dos días después llegó a su casa.

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