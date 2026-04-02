Excombatientes quedaron fuera del homenaje a los caídos por decisión del Poder Ejecutivo.

El presidente, Javier Milei, encabezó este jueves el acto por el Día del Veterano de Malvinas en Retiro. "A nuestros héroes, honor y gloria", expresó Milei a 44 años de la Guerra. El presidente, Javier Milei, manifestó este jueves su apoyo al jefe de Gabinete Manuel Adorni durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Milei le dio un fuerte abrazo a Adorni, gesto que fue interpretado como una señal de respaldo político hacia el funcionario, quien en los días previos había sido objeto de rumores sobre una posible renuncia debido a investigaciones judiciales y denuncias que involucraban a su entorno.

Presentaron una ampliación de la denuncia contra Manuel Adorni y piden que declare la escribana

La denuncia contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó este martes una ampliación que complica su situación judicial. La medida judicial es por presuntas irregularidades en la compra por parte del jefe de Gabinete de un departamento en Caballito por unos US$230 mil en noviembre de 2025.

Es que casi el 90% del valor de la propiedad habría sido financiado mediante una hipoteca no bancaria otorgada a Adorni por dos jubiladas, quien negaron conocer al funcionario. Es por ello que los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro solicitaron ampliar la denuncia para que se cite a declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó la operación.

Fuente y fotos: Minuto Uno



