“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias“, advirtió en X. El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, en referencia a una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.

Milei se refirio de esa forma a una investigación que s econocó en las últimas horas basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.

La misma sostiene que una red rusa denominada “La Compañía” buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza. Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para destinar a al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.

Se documentaron en esos artículos firmas inexistentes y contenido fabricado

El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal que promovió la gestión Milei y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región. El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.

Fuente y fotos: NA



